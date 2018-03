Inter, Icardi al 90': "Ok la continuità. La Nazionale? Faccio bene qui"

Fonte: Sky

"Giornata perfetta, ma non per miei gol. La verità è che abbiamo dato continuità alle ultime prestazioni. Poi è chiaro che sono contento per questo gol col record di velocità. Siamo consapevoli che dobbiamo fare bene: manca poco alla fine e vogliamo arrivare in Champions. Il derby? Ci arriviamo con la testa giusta. Lavoreremo nel migliore dei modi in questi pochi giorni. Rafinha? Non è un caso se abbiamo cambiato faccia con lui in campo. Ci aiuta tanto con tecnica e qualità, e noi aiutiamo lui. La differenza si vede. Messi nelle scelte del ct Sampaoli? Non so, io faccio del mio meglio nell'Inter, poi la nazionale la vedo come un premio". Queste le parole di Mauro Icardi a Sky dopo il 3-0 al Verona, condito con una sua doppietta.