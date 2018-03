Inter, Icardi al 90': "Sono contento per la prestazione, contano i tre punti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, è intervenuto al termine del match vinto contro la Sampdoria (0-5 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Sei passato da 99 a 103 in un attimo.

"Speravo di arrivare ai 100 e li ho superati. Sono contento per la prestazione, quello che conta sono i tre punti e la vittoria della squadra".

Era importante dare continuità?

"Era molto importante fare dei punti, perché dopo la settimana scorsa abbiamo fatto una buona prestazione. Adesso andiamo alla sosta più tranquilli, possiamo lavorare meglio".

Meglio non fermarsi in qeusti momenti?

"Non so se è meglio o no. Siamo dei professionisti e dobbiamo fare bene".

L’Inter non conosce mezze misure: qual è il motivo di quel periodo di blocco?

"Sono cose che nel calcio non si possono spiegare. È stato un periodo in cui ci siamo andati in difficoltà. Spero che questa partita sia una ripartenza. Abbiamo un obiettivo e dobbiamo arrivare lì".

Te lo aspetti un messaggio di Sanpaoli?

"Sapevo già di non essere convocato, avevamo parlato. Mi sembra giusta che dia la possibilità agli altri. Io ho saltato le ultime quattro partite, penso che sia una cosa giusta. Poi decide lui".