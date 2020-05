Inter, Icardi al PSG: i 10 milioni di motivi che hanno convinto anche Wanda

E' atteso per oggi il via libera per la chiusura della cessione di Mauro Icardi al PSG. L'Inter incasserà 50 milioni più 8 di bonus abbassando dunque di poco più di 10 milioni il prezzo inizialmente fissato a 70. L'argentino ha voluto fortemente restare in Francia dopo una stagione che gli ha permesso di vincere il primo trofeo a tavolino. Ora guadagnerà 10 milioni di euro all'anno fino al 2024, ed anche questo è stato un ottimo motivo per convincere anche la moglie Wanda Nara di dire addio i progetti di permanenza in Italia per vivere a Parigi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.