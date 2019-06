© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Mauro Icardi è sempre al centro del mercato dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino tornerà presto dalle vacanze ma è quasi impossibile che Marotta e Ausilio riescano a venderlo prima dell'inizio del ritiro di Lugano in programma per l'8 luglio. Ecco perché l'argentino di presenterà regolarmente con il resto dei compagni al primo appuntamento in campo con Antonio Conte che non vorrebbe potenziali elementi di disturbo in rosa ma che dall'altra parte non potrà certo ignorarlo.