Inter, Icardi apre alla Roma. Club al lavoro, si cerca intesa sull'ingaggio

Fonte: gianlucadimarzio.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la Juventus che ha in mano Lukaku, si fa sempre meno percorribile la strada che porterebbe Mauro Icardi a Torino. L'attaccante argentino continua a essere in cerca di una squadra e potrebbe riaprirsi anche il discorso con la Roma. Già a inizio giugno, il ds giallorosso Petrachi aveva provato a chiedere il giocatore, incassando il rifiuto del nerazzurro. In queste ultime ore si sono però registrati nuovi contatti con l'Inter, per imbastire una trattativa che vedrebbe coinvolto anche Dzeko e che accontenterebbe entrambi i club. Posto che, in caso di passaggio alla Juventus definitivamente sfumato, anche il Napoli proverebbe ad arrivare a Maurito, l'opzione Roma potrebbe rilevarsi piuttosto concreta.

Da parte di Icardi si sarebbe infatti registrata una prima apertura al trasferimento nella Capitale: bisognerà però lavorare molto per trovare sia l'intesa per l'ingaggio con il giocatore, sia quella per il valore dei cartellini e conseguenti conguagli tra le due società.