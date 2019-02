© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi, centravanti argentino che da oggi non è più il capitano dell'Inter , non è presente nella lista dei calciatori convocati da Luciano Spalletti per Rapid Vienna-Inter, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Assente anche Keita Balde, in basso l'elenco completo.

Portieri - Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori - De Vrij, Nolan, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, D'Ambrosio.

Centrocampisti - Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Perisic Roric.

Attaccanti - Schirò, Lautaro, Politano, Candreva.