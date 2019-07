Inter, Icardi attende la Juve. Per Nainggolan problema minusvalenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte considera di troppo Mauro Icardi e Radja Nainggolan nella sua Inter. L'ex ct della nazionale italiana - secondo La Gazzetta dello Sport - reputa che il gruppo possa essere più coeso, performante e gestibile senza di loro, ma cederli senza svenderli non è facile.

Le due situazioni. L'argentino attende segnali dalla Juventus e, nel frattempo, non sono arrivate altre proposte. Per il Ninja ex Roma si vuole evitare la minusvalenza, vista la valutazione di 39 milioni di apena dodici mesi fa.