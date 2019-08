Inter-Icardi, avv. Ziliani: "Può esserci accordo. I tempi? Circa tre mesi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'avvocato Alberto Ziliani, esperto di diritto sportivo, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport sulla causa intentata da Mauro Icardi nei confronti dell'Inter: "L'articolo 7.1 dell'accordo collettivo è quello che disciplina gli accordi fra calciatori e società. Il giocatore ha il diritto di partecipare agli allenamenti, cosa che viene in questo caso contestata da Icardi. Secondo l'Inter non c'è nessuna violazione perché Icardi si sarebbe allenato regolarmente con la squadra. La vicenda è nata durante la stagione scorsa, fra gennaio e febbraio, quando è stata tolta la fascia di capitano al giocatore, il quale ha poi rifiutato di scendere in campo. L'Inter ritornerà su quegli avvenimenti, dicendo che è stato il comportamento del giocatore a procurare questa rottura, sempre che il giocatore riesca a dimostrare quanto viene denunciato. Nel ricorso il calciatore fa già l'elenco dei possibili compagni che possono essere testimoni dei fatti inseriti nel proprio ricorso".

Quali sono le conseguenze della violazione dell'articolo?

"La violazione dell'articolo 7.1 porta poi all'applicazione dell'articolo 12: un calciatore può chiedere di essere reintegrato in prima squadra o in alternativa la risoluzione del contratto. In ogni caso ha diritto al risarcimento del danno pari al 20% dell'ingaggio annuale lordo della parte fissa. Il diritto non porta necessariamente all'obbligo".

C'è poi il regolamento FIFA.

"Il regolamento FIFA è completamente diverso. L'articolo 15 dice che un professionista, chiamiamolo affermato, che abbia disputato meno del 10% delle gare ufficiali del club può chiedere la risoluzione del contratto per giusta causa sportiva. Dev'essere anche considerata la tipologia di giocatore e la storia di quel calciatore all'interno di quel club. In quel caso è costretto a subire questa risoluzione, ha diritto a un indennizzo e al giocatore non potranno essere applicate sanzioni né economiche né disciplinari. La sottolineatura da fare su questo articolo è che l'articolo 1 del regolamento FIFA dice che alcuni articoli devono essere necessariamente messi all'interno dei regolamenti nazionali, e non richiama l'articolo 15".

Cosa succederà dal punto di vista giuridico?

"Dal punto di vista giuridico l'Inter deve rispondere a questa domanda di arbitrato, allegando le proprie valutazioni, nominando il proprio arbitro. I due arbitri nominati decideranno il terzo arbitro che sarà il presidente del collegio. Dopo ci sarà il tentativo di conciliazione, prima di iniziare la vera e propria causa. I tempi dipendono da quanta attività istruttoria il collegio arbitrale deciderà di effettuare; diciamo che tre mesi possono essere considerati un tempo corretto. Non è detto che andremo verso l'emissione di un lodo, nel calcio queste cose di solito si chiudono con un accordo fra le parti".