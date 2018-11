Inter, Icardi: "Barcellona squadra più forte del mondo. Vecino un amuleto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Sky Sport, nel post-gara del match del Meazza contro il Barcellona, interviene l'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi. Queste le sue parole: "Abbiamo sofferto, perché abbiamo giocato contro quella che secondo me è la migliore squadra al mondo. Non abbiamo mollato nemmeno dopo il loro gol, poi siamo riusciti anche a segnare. Oggi è stato quasi uguale come con il Tottenham, abbiamo anche rischiato di vincere la gara. Il mio gol? Sono stato anche un po' fortunato. la palla è arrivata proprio a me. L'esempio è quello della partita contro il Tottenham: ci abbiamo creduto, abbiamo continuato a giocare - come abbiamo fatto oggi - e sono arrivati i due gol. Vecino? È un amuleto, c’è sempre di mezzo lui. Con il gol o con l’assist: lo teniamo in campo anche se è stanco morto”