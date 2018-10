Inter, Icardi: "Bene i gol, ma l'importante è vincere"

“Da novembre chi dovrà impostare qualcosa comincerà a guardarsi intorno. Le squadre che stanno facendo bene toccheranno poco, gennaio sarà invece un’occasione per chi sta giocando meno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Giusto aspettarsi l’Inter protagonista...

Lazio, vittoria al momento giusto. Ma Milinkovic non è ancora lui

Milan, Leonardo non molla Paquetà. Ma il Flamengo chiede 50 milioni

Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter si porta al terzo posto in solitaria

SPAL, Semplici: "Grande gara, ma non otteniamo nessun punto"

Atalanta, Gasperini: "Impossibile chiedere di più, se non il gol"

SPAL, Semplici: "Non meritavamo di perdere. Icardi non sbaglia quei gol"

Al termine della gara contro la SPAL, a Sky Sport, interviene il giocatore dell'Inter, Mauro Icardi . Queste le sue parole: "Gol importanti, da tre punti. L'anno scorso a Ferrara abbiamo fatto fatica, quest'anno abbiamo fatto di più. Sono tranquillo, lavoro per il bene della squadra, per i miei compagni. Se arrivano i gol sono contento, l'importante è l'Inter".

