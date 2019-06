Inter-Icardi, braccio di ferro. Conte potrebbe non convocarlo per il ritiro

Quale futuro per Mauro Icardi? E' sempre più evidente la spaccatura tra l'ex capitano nerazzurro, che ha fatto sapere di voler restare ed è pronto a partire per le vacanze senza incontrare la società, e l'Inter. Per la società meneghina il bomber di Rosario non rientra più nei piani del club e lo stesso discorso vale per Antonio Conte, che spera in una cessione in tempi rapidi così da chiudere due operazioni in entrata: Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

L'idea di Icardi è quella di evitare qualsiasi confronto fino al ritiro di Lugano: al momento, fa sapere di non voler prendere in considerazioni offerte e di volersi giocare le sue carte. Idee opposte a quelle di Antonio Conte, che per forzare la mano - scrive 'La Repubblica' - sta valutando anche la possibilità di non convocarlo per la prima parte di ritiro lasciandolo così alla Pinetina. Un modo chiaro per far capire al calciatore che deve trovarsi un'altra sistemazione e per forzare la cessione.