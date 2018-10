Inter, Icardi cambia ancora il finale. Ora la squadra non si arrende più

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Autogol e poi Paloschi. A Ferrara sembrava di rivivere lo stesso film dell’anno scorso. Già, sembrava. Non fosse per quel diavolo di Icardi che, ancora una volta, sceglie di cambiare drasticamente il finale. Come a San Siro contro Tottenham e Fiorentina. Come a Eindhoven. Il capitano è lo specchio della nuova Inter che forte lo era già, ma se in passato alla prima difficoltà si scioglieva (nonostante il colpo di coda finale all’Olimpico), ora di arrendersi non ne vuole più sapere. A prescindere dal momento e dall’avversario, la squadra adesso resta viva, concentrata, maledettamente determinata nel “portarla” a casa. Il punto è che l’Inter soffre più o meno sempre. Sarà difficile, in questo senso, assistere a una gara dominata dal principio alla fine. E ci mancherebbe altro. La differenza netta con le precedenti versioni nerazzurre sta nella totale assenza di rassegnazione incondizionata. Non sinonimo di presunzione o eccessiva sfrontatezza. Casomai di consapevolezza che aumenta a ritmo vertiginoso. Così, viste le premesse, ci sarà certamente da divertirsi.

Maurito, al quinto centro in sei partite, è definitivamente tornato ad essere un killer letale. Perisic, che viaggerà pure col freno a mano, ma riesce (quasi) sempre a incidere nell’arco dei novanta. Nainggolan lavora per migliorare il suo sei in pagella: non è al top, ma già così pesa da morire. Handanovic riesce comunque a farsi perdonare dai suoi errori. E poi Skriniar, de Vrij, Asamoah, Vecino, Politano. In attesa di conoscere i tempi di recupero di Marcelo Brozovic, fondamentale per gli equilibri nerazzurri, Spalletti non può che essere soddisfatto. Quattro vittorie di fila in campionato (sei in generale), l’Inter le aveva già centrate all’alba dello scorso torneo. Non fosse stato per il pari del Dall’Ara, le vittorie consecutive avrebbero potuto essere addirittura otto. Perciò quello raggiunto contro la SPAL non è che un punto di partenza. Il derby e il Nou Camp regaleranno ulteriori preziosi elementi per farsi un’idea reale di quanto si potrà volare alto. Intanto la tregua è servita, di nuovo al momento giusto. Per riportare il gruppo al cento per cento e, al contempo, rendersi conto di poter andare parecchio oltre ogni aspettativa.