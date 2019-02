© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi e l'Inter, spunta anche una deadline per l'operazione al ginocchio. Come noto, il centravanti argentino vorrebbe effettuare un intervento di pulizia del ginocchio per farla finita con le infiltrazioni; il club nerazzurro, invece, non ritiene necessario questa operazione. Secondo quanto riferito da la Repubblica, il termine per prendere una decisione sarebbe il 7 marzo: è questa data ultima entro la quale Icardi si dovrebbe operare per avere la possibilità di poter partecipare alla prossima Copa America. Operarsi senza accordo con l'Inter, ovviamente, metterebbe ulteriormente in bilico non solo il resto della stagione ma anche la prosecuzione del rapporto con i nerazzurri.