Inter, Icardi: "Conosciamo i difetti del Barça, cercheremo di fare la partita"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di InterTV direttamente dalla mixed zone del Camp Nou. Queste le sue parole: "Una partita come tutte le altre. Noi dobbiamo cercare di fare il meglio: sarà una gara importante perché giocare con il Barcellona non è facile, ma siamo a conoscenza dei loro punti deboli. Possiamo far male".

Sul gol nel derby: "Ho visto un video che mi segue nell'azione della rete. Quel filmato rappresenta quello che sono io dentro l'area, perché cerco di smarcarmi dal difensore e far male. Mi rende orgoglioso sapere di poter fare queste cose".

Sull'avversario: "Sarà una partita difficile: il Barça ha giocatori di altissimo livello, non possiamo pensare che sia facile solo perché manchi Messi. Noi dobbiamo cercare di far bene, non potremo permetterci di trascurare niente. Questi campioni, appena ti distrai un attimo, ti ammazzano".

Sull'approccio al match: "Sappiamo che quando loro hanno la palla sono bravissimi, però anche noi cercheremo di fare la partita".