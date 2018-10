Inter, Icardi deluso: "Nel primo tempo avremmo dovuto giocare meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, protagonista del derby di domenica scorsa, è apparso deluso al termine di Barcellona-Inter. Ai microfoni della Uefa ha commentato così la serata del Camp Nou: "Nel primo tempo non abbiamo giocato al massimo delle possibilità, abbiamo lasciato troppo spazio e non possiamo farlo contro il Barcellona. Nella ripresa abbiamo pressato meglio e avremmo potuto fare qualcosa con più precisione in attacco. Non sono soddisfatto della nostra prestazione, ma cercheremo di raccogliere punti a Milano. Sapevamo di trovarci di fronte a una grande squadra, nel primo tempo avremmo dovuto giocare meglio".