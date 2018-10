Inter, Icardi: "Derby da vincere. Rinnovo? Anche prima di Natale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del derby contro il Milan in programma per domenica sera a San Siro: "C'è tanta attesa. Dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato ma ora siamo pronti per affrontare questa partita nel migliore dei modi. Per la città e per i tifosi è la gara più attesa, vogliamo giocare una grande partita e dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Vincendo il derby lavoreremo poi più tranquillamente in futuro. Il Milan ha grandi giocatori, con tanta esperienza. Se dovessi togliere un giocatore ai nostri avversari toglierei Higuain, uno che fa tanti gol e che serviva tantissimo ai rossoneri. Quella contro il Milan e quella contro la Juve sono partite speciali, ho segnato contro entrambe ma alla fine la cosa che conta è vincere. La rivalità con Higuain? Non c'è, lui è un grandissimo attaccante che ha fatto tanti gol in Spagna e in Italia. Io sono tranquillo, faccio quello che devo fare. Non so chi sarà il capocannoniere a fine anno, ancora è troppo presto. Le prossime tre partite contro Milan, Barcellona e Lazio saranno certamente difficili ma siamo in grado di giocarcele e fare grandi prestazioni. Se faremo bene queste sfide ci daranno una grande mano per il futuro. Giochiamo per vincere le gare, è il nostro lavoro. Ci vogliamo togliere grandi soddisfazioni, sia per noi che per i tifosi. Il gap con Juve e Napoli? So che abbiamo una grande squadra, stiamo migliorando piano piano e i nuovi si sono inseriti molto bene. La Juve è quella che ha vinto negli ultimi anni, hanno una base importante e giocano insieme da tanti anni: questo li aiuta certamente. Cerco di migliorare sempre e di aiutare i compagni in campo. Ogni giorno do il massimo per il bene della squadra, il mio contributo cerco di darlo con i gol. Spalletti dice che devo toccare più palloni? Questa cosa non mi da noia, sono sette o otto anni che gioco in Serie A e ho sempre giocato così. Ascolto le critiche ma non cambierò il mio modo di pensare. L'Icardi che conoscono tutti è questo. Lautaro? Ci troviamo bene, cerco di aiutarlo e sicuramente se giocheremo insieme faremo bene. Ha qualità ed esperienza anche se è giovane. Nainggolan? Stiamo andando bene, ci troviamo alla grande e parliamo di un giocatore di qualità e molto forte. In carriera ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. La Champions? Guardo una partita alla volta, non penso al Barcellona e sono tranquillo in vista del derby, poi ci concentreremo sulle altre. In Champions abbiamo fatto il massimo, arriviamo a Barcellona dopo due vittorie e possiamo fare male ai blaugrana. Dobbiamo arrivare nella migliore condizione possibile. Il triplete? Sarebbe un sogno ripetere quello che hanno fatto nel 2010. Vogliamo fare bene e successivamente i premi arriveranno. A inizio stagione nessuno pensa di vincere tutto ma quando si arriva in fondo ci si prova. Le offerte della scorsa estate? Sono contento di essere rimasto all'Inter, l'ho sempre detto. Ci sono stati contatti e potevo scegliere di andare via ma ho deciso di restare per me e per il bene della mia famiglia. Qui mi sento a casa, avevo il sogno di giocare in Champions con l'Inter e non potevo andare via proprio quest'anno. Il rinnovo? Non so se lo faremo prima di Natale, ne stiamo parlando. Mi piacerebbe vincere qualcosa con l'Inter e ripeto, se si lavora bene i premi poi arrivano".