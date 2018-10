Inter, Icardi: "Difesa sorpresa perché ho cambiato direzione sul cross"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport: "Zhang è venuto negli spogliatoi, ci ha salutato tutti. Il clima è bello, dopo una vittoria così. L'ho ripetuto spesso, peccato per l'inizio di campionato, non meritavamo i passi falsi, ma poi abbiamo fatto grandi risultati anche in Champions e ora abbiamo tanta voglia di continuare così".

Sul gol... "Mi è venuta la palla in testa, vecino ha fatto un grandissimo gol. Stavo andando sul primo palo, poi ho cambiato direzione, il difensore è scivolato e ho fatto gol".

Perché secondo te Donnarumma e Musacchio l'ha letta male? "Forse perché vado spesso sul primo palo, invece come detto ho cambiato direzione all'ultimo momento".

Siete tornati l'anti-Juventus oltre al Napoli? "Io non l'ho mai detto, noi dobbiamo fare bene, dobbiamo continuare a vincere, come stiamo facendo. Vogliamo abituarci ad essere lassù".

Quanto è importante Wanda Nara? "Vuol dire tanto, è un grande stimolo, c'è tutti i giorni, nei periodi belli e brutti, mi ha dato una famiglia. E' sempre al mio fianco, è sempre lì, sia in casa che in trasferta".

Quale derby che hai deciso ti è piaciuto di più? "Quello dell'anno scorso è stato bello con una tripletta, ma anche oggi vincere dopo una sosta non era facile, è stato spettacolare per tutti noi".