Inter, Icardi: "Dobbiamo andare in campo con l'idea di fare tre punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Icardi, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni della 'Rai' a poche ore dal match contro il Barcellona valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League: "Dobbiamo andare in campo con l'idea di fare tre punti, non possiamo pensare a fare un punto - avverte Maurito -. Sappiamo l'importanza dei punti in palio per passare il girone, faremo grandi cose".