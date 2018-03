Inter, Icardi e il Real Madrid sempre più lontani. La colpa è di Wanda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi non dovrebbe finire al Real Madrid. Secondo quanto riferito da Diario Madridista, c'è un nuovo dettaglio che potrebbe allontanare ulteriormente l'attaccante dell'Inter dai Blancos. Pare infatti che il presidente Florentino Perez non abbia alcuna intenzione di trattare con Wanda Nara, moglie e procuratore dell’attaccante, per evitare interlocutori che possano far discutere i tifosi e l’ambiente anche fuori dal campo. Lo stesso motivo che terrebbe lontano il Real dai giocatori assistiti da Mino Raiola. Proprio per questo motivo il Real avrebbe virato su altri obiettivi come Robert Lewandowski o Timo Werner. Icardi potrebbe arrivare solo grazie all'intervento di un altro mediatore oltre a Wanda.