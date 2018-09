Inter, Icardi e Lautaro Martinez rimangono a disposizione dell'Argentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nulla di grave per Mauro Icardi e Lautaro Martinez, che a dispetto del piccolo infortunio resteranno comunque a disposizione del tecnico Scaloni e dell'Argentina. I due attaccanti si sono sottoposti ad accertamenti strumentali e gli esami hanno confermato un problema muscolare di lieve entità per entrambi: ora dunque allenamento differenziato sotto la supervisione del medico Luis Garcia. Di certo non saranno rischiati nel corso della prima partita che l'Albiceleste disputerà contro il Guatemala. Non una buona nuova per l'Inter, che avrebbe preferito riavere i giocatori ad Appiano Gentile i due calciatori durante la sosta.