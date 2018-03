Inter, Icardi e le 103 reti: ha già superato Cristiano Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 19 febbraio di quest'anno, Mauro Icardi ha compiuto 25 anni. Domenica ha siglato un poker che lo ha portato alla cifra di 103 reti segnate in Serie A, entrando così nel gotha degli attaccanti attualmente in attività nei principali campionati. Alla stessa età, solo Messi (169 gol), Aguero (109) e Rooney (107) avevano fatto meglio. L'argentino, con le reti siglate contro la Samp, si è messo alle spalle dei fenomeni come Higuain (98) e addirittura Cristiano Ronaldo (97). A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.