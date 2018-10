Inter, Icardi e le scarpe per il derby contro il Milan: "Sono pronto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il derby sta arrivando. Sono pronto". Questo il tweet di Mauro Icardi in vista della stracittadina di Milano in programma per domenica sera. L'attaccante ha postato uno foto con le scarpe che utilizzerà per sfidare il Milan, con i nomi dei suoi figli e quello della moglie Wanda Nara.