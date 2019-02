© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intorno alle 15.30, l'Inter è decollata dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere Vienna. Domani la squadra nerazzurra affronterà il Rapid in una gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e col gruppo non era presente l'ex capitano Mauro Icardi, calciatore a cui questa mattina è stata tolta la fascia .

Presente con la squadra il direttore sportivo Piero Ausilio, assente l'ad Giuseppe Marotta perché febbricitante. Alle 18.30 da Vienna parlerà l'allenatore Luciano Spalletti (diretta testuale su TMW).