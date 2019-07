Inter, Icardi e Nainggolan saranno regolarmente convocati per il ritiro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando della situazione dell'Inter, Sky Sport fa il punto su due dei casi più scottanti, in uscita, del club nerazzurro: Mauro Icardi da una parte, e Radja Nainggolan dall'altra. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare, i due saranno regolarmente convocati da Antonio Conte per il ritiro di Lugano, che partirà domenica, così da evitare ulteriori strascichi nei loro confronti, e per evitare anche rischi legali a seguito di una decisione sulla carta così forte.