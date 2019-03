© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi non tornerà a disposizione di Spalletti in vista del derby e il rischio, a questo punto, è che non torni più definitivamente. Potrebbe far capolino con la squadra dopo la sosta per le Nazionali, ma tutto è ancora incerto e soprattutto condizionato al comportamento dell'argentino. Lui e la moglie pensano ancora di aver subito un torto e si attendono qualcosa in cambio del rientro; i nerazzurri invece vogliono innanzitutto che torni ad allenarsi, per poi discutere eventualmente come muoversi. Posizioni distanti e prive di avvicinamenti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.