Inter, Icardi e un rinnovo lontano. L'argentino vuole un ingaggio top

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembra destinata a prolungarsi ancora nel tempo l'attesa per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l'Inter. Come riporta Sportmediaset quest'oggi, infatti, le parti sono ancora distanti, con l'argentino che punta ad un ingaggio in linea con quelli che durante la scorsa finestra di mercato gli sono stati proposti dai club che si sono fatti avanti, Real Madrid, PSG e Juventus, con proposte da oltre 10 milioni di euro.