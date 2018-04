Inter, Icardi: "Felice di essere entrato nella storia del club nerazzurro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, ha parlato in un'intervista al quotidiano argentino Olé. Ecco le sue dichiarazioni sul legame con l'Inter, riportate da fcinternews: "Sono felice di essere entrato nella storia di un grande club come quello nerazzurro con i 100 gol realizzati: per me è un motivo di orgoglio, un qualcosa che non avrei mai immaginato. Non è facile raggiungere questi numeri in Italia, per questo ringrazio tutti i miei compagni che lo hanno reso possibile. Sono sicuro che presto l'Inter sarà dove merita di essere. Da sempre è la mia squadra: quando ero bambino giocavo sempre con l'Inter alla Playstation. Questo è il motivo per cui ho sentito il bisogno di continuare a giocare qui".