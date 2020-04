Inter, Icardi forgiato nell'orgoglio. Obiettivo: tornare presto in Italia

Il PSG vorrebbe riscattare Mauro Icardi. Che a Parigi in 25 gare da titolare ha centrato l’obiettivo 20 volte, là dove diventerebbe l’erede ufficiale di Edinson Cavani. L’argentino però, secondo copione, ha già comunicato al club nella persona del dg Leonardo la volontà di non accettare. Già perché, aspetto non del tutto chiarito, pare che Icardi possa comunque frapporsi tra l’Inter e il club parigino per quello che è il suo futuro. Non è una questione di adattamento, nonostante il rapporto con Tuchel non sia mai decollato davvero. Anzi, i big dei re di Francia, Neymar e Mbappé, sono i primi a provarci con Maurito con l’obiettivo di fargli cambiare idea. C’è che l’ex capitano nerazzurro era e resta un uomo forgiato nell’orgoglio. Dall’Italia non voleva andare via, in Italia in qualche modo intende fare ritorno.

Solo il Real Madrid, sogno mai realizzato dal bomber di Rosario, potrebbe farlo vacillare. Siccome però i blancos non sembrano (ad oggi) interessati all’attaccante argentino, altre vie non ce ne sono. Si potrebbe però imbastire un tipo di operazione differente in grado di mettere d’accordo tutti: accettare il riscatto dal Paris, permettere quindi all’Inter di registrare una super plusvalenza, ma solo a patto che s’inserisca una clausola che consentirebbe al calciatore d’essere poi girato dai francesi altrove. E altrove sta per Juventus che, per chiudere il cerchio, dovrebbe trattare con la società di Nasser Al-Khelaïfi alcune contropartite bianconere non più di cruciale importanza. Insomma, siamo nella fase delle strategie e delle ipotesi, nel bel mezzo di una certezza nella testa di Mauro. Tornare in Italia, da protagonista, a caccia dell’Europa.