Inter, Icardi fuori dai piani: chiesto incontro urgente con Wanda

L'Inter vuole cedere Mauro Icardi. Sky Sport aggiorna la situazione legata all'ex capitano, confermando che l'argentino non farà parte del nuovo progetto nerazzurro targato Antonio Conte per la prossima stagione nonostante l'intenzione di Maurito sia quella di restare a Milano.

Icardi rientrato ieri. L'attaccante è tornato in città insieme alla moglie, maturando una volta di più e in maniera netta la decisione di restare all’Inter: nessuna intenzione di aprire le porte ad un futuro a Roma o Napoli, al contrario di un’eventuale possibilità di un approdo alla Juventus, e volontà di presentarsi al ritiro della squadra per dimostrare ad Antonio Conte la propria voglia di contribuire ai risultati nerazzurri.

L'Inter vuole privarsene. Il club ha però deciso di non puntare ancora su Icardi, con Antonio Conte a caccia di due attaccanti. Edin Dzeko resta nel mirino. Intanto l’Inter ha chiesto alla moglie-agente di Maurito, Wanda Nara, disponibilità per un incontro urgente, nel quale le parti ribadiranno le rispettive volontà. Un braccio di ferro che continuerà, con ogni probabilità, almeno fino a quando Icardi non si renderà davvero conto (nel corso del ritiro) di non poter riconquistare la fiducia della società e di Conte.