Inter: Icardi guida l'attacco. Nel 4-2-3-1 riecco Nainggolan

Dopo dieci match tra campionato ed Europa League ai margini del gruppo, Icardi rientra nella lista dei convocati di Spalletti che contro il Genoa intende schierarlo dal primo minuto, come ribadito in conferenza stampa della vigilia. "Domani Mauro gioca titolare. Ha avuto la reazione giusta, nervosa, fondamentale - ha sottolineato il tecnico nerazzurro. - Quando avrò più scelta valuterò se sarà il caso toglierlo, ma intanto ha fatto vedere di aver raggiunto una condizione mentale da poter arrivare anche fino in fondo alla partita". Scelta che, in assenza di Lautaro (punta l'Atalanta), al momento l'allenatore toscano non ha. Dall'inizio sembra destinato a partire anche Nainggolan che, nei 20' in campo contro la Lazio ha pienamente convinto circa il suo recupero. L'altra defezione in casa Inter è quella di de Vrij. Ecco quindi la probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.