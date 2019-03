Inter, Icardi rinasce su Instagram: il bomber vuole tornare protagonista

© foto di PhotoViews

Mauro Icardi è tornato ad allenarsi e vuole riprendersi l'Inter. L'attaccante argentino, sempre molto attivo sui social, ha pubblicato in mattinata una foto che lo ritrae in versione sdoppiata: un Mauro esultante, un altro in versione divina, quasi come se fosse catturato dalla luce che si intravede in alto a sinistra. Un'immagine che, probabilmente, simboleggia il desiderio di rinascita dopo 36 giorni molto difficili.