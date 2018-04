Inter, Icardi: "Il Mondiale? Non impazzisco per l'attesa. Penso a segnare"

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, ha parlato in un'intervista al quotidiano argentino Olé. Ecco le sue dichiarazioni su una eventuale convocazione al Mondiale, riportate da fcinternews: "Non penso che siamo alla vigilia del Mondiale, mi concentro sempre su quello che faccio e sul mio club. Prima o poi i premi arriveranno. Non vivo pressioni e non impazzisco per questo. Sono uno di quelli che preferisce aspettare, che pensa che le cose succedano o no in base ai gol. Questo, in breve, è il mio lavoro, ora nel club e poi, se sarà il caso, in Nazionale".