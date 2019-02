Inter, Icardi il primo a raggiungere Appiano Gentile: il 9 si sta allenando

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi è stato il primo a raggiungere Appiano Gentile questa mattina. Il giorno dopo la clamorosa decisione dell'Inter di togliergli la fascia, il centravanti argentino, riporta Sky Sport 24, si sta regolarmente allenando con gli altri compagni che non parteciperanno alla trasferta di Vienna. Il giocatore ha varcato i cancelli della Pinetina alle 9,31. Come ha spiegato ieri Spalletti, sarebbe stato lo stesso Icardi a rifiutare la partenza per l'Austria.