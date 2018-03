Inter, Icardi: "Il rinnovo? Chiedete ad Ausilio. Vogliamo la Champions"

Fonte: Premium Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra doppietta per Mauro Icardi, che trascina l'Inter nel tre a zero rifilato all'Hellas Verona. Questo il commento del centravanti argentino dopo il triplice fischio: "Dopo la partita con la Samp abbiamo dimostrato di voler subito fare risultato. Manca poco, dobbiamo raggiungere l'obiettivo, che è la Champions. Rafinha ci ha dato una grande mano, abbiamo svoltato tutti. Sappiamo che se non facciamo così non andiamo in Champions, dovevamo tornare a giocare come a inizio stagione. Abbiamo giocato tutti bene. Il derby è importante, faremo un passo in più, ci dirà cosa potremo fare da qui alla fine. Il ginocchio? Tutto bene, metto sempre il ghiaccio per prevenzione. Il rinnovo? Non lo so, chiedete ad Ausilio, poi vedremo".