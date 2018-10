Inter, Icardi: "Importante dare continuità. Stiamo bene e si vede"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante biancoceleste Mauro Icardi parla a InterTV dopo la vittoria limpida sulla Lazio: "Sto bene, stiamo bene. Si vede nel gioco, poi io sono l'attaccante e faccio il mio lavoro di finalizzare - spiega l'autore della doppietta -. Importante dare continuità in campionato dopo il ko in Champions. Sapevamo di dover continuare a testa alta dopo un periodo molto buono. Ogni giorno cerchiamo di fare meglio e di correggere i piccoli errori. L'Inter deve vincere e questa è la cosa importante. La punizione? Eravamo già 3-0, ho cercato la tripletta. Ci siamo messi d'accordo, mi hanno detto che potevo calciare e ci ho provato. Ma già da domani saremo al campo per preparare la prossima partita che non sarà facile, l'anno scorso contro il Genoa avevamo vinto solo alla fine. A livello personale, non mi piace mai fare promesse: ho cominciato male e dicevano che non facevo mai gol. L'importante sono i risultati della squadra, i miei gol servono a quello".