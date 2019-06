Inter, Icardi in sospeso: non si esclude il finale a sorpresa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il caso Icardi tiene banco anche prima di essere stato trattato e risolto. In una maniera o nell’altra. L’attaccante dell’Inter viene considerato in uscita, ma allo stato attuale delle cose nessuno ne ha mai fatto menzione nè con il diretto interessato nè con il suo Entourage. Nessuna richiesta, nessun allontanamento, nessuna offerta di rinnovo. Un silenzio assordante che fa a pugni con il clamore che ha contraddistinto la seconda fase della stagione appena conclusa, e che si arricchisce di illazioni che non hanno però un seguito concreto. Perché se è vero che l’Inter prenderà Edin Dzeko, è altrettanto vero che il bosniaco non sostituirà Icardi nello scacchiere avanzato di Conte. Per prendere il posto del numero 9 argentino si pensa a Lukaku, ma la quadra economica con lo United è lontana anni luce, ed è reperibile solo attraverso la cessione dell’ex capitano, per il quale ad oggi mancano le pretendenti. Ed allora, in considerazione della pochezza offerta dal mercato nel ruolo in questione, non è escluso che il colloquio tra le parti, quando ci sarà, possa portare ad effetti diversi da quelli facilmente vaticinabili ad oggi. Del resto Icardi vuole restare all’Inter ad ogni costo, mentre i nerazzurri vorrebbero monetizzare ma non ad ogni prezzo. Serve l’offerta giusta, e per ora non c’è traccia nemmeno di quella sbagliata. E se un colloquio chiarificatore con Conte mettesse la parola fine alla questione?