Inter-Icardi, la richiesta di Wanda Nara è di 8 mln netti a stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi, centravanti dell'Inter che ha detto di voler restare a Milano, ma non ha ancora chiuso l'accordo per il rinnovo del contratto.

Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano nerazzurro, ha chiesto al club meneghino otto milioni di euro netti a stagione.