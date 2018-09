Inter, Icardi: "Lautaro è anche mezzapunta. Ci completiamo bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi ha parlato a TyC Sports anche di Lautaro Martinez, da quest'estate attaccante dell'Inter e suo compagno di reparto. "Ora è infortunato ma non è niente di grave. In questi mesi in cui siamo stati insieme siamo stati molto bene. Lui deve stare tranquillo. E' abituato a giocare come 9. Ma gli paice anche uscire dall'area, prendere la palla e essere una mezzapunta. Ci completiamo bene"