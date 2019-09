Inter, Icardi mai tanto in bilico. PSG o Valencia: è corsa contro il tempo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Ligue 1 al PSG, disposto a trattare sulla base di un prestito oneroso, o in Liga al Valencia, fermo al prestito secco. La decisione scotta per Mauro Icardi, mai tanto in bilico. Nel cuore e nella mente. Restare a Milano per fare la “guerra” all’Inter o partire per cercare la gloria altrove con lo scopo ultimo di preservare la carriera. Sullo sfondo l’esposto di quindici pagine presentato al Collegio Arbitrale dai legali dell’ex capitano nerazzurro. Che, assicura Wanda Nara a Tiki Taka, «dovessimo andar via, ovviamente cadrebbe nel vuoto. Il mio rapporto con la dirigenza interista è sempre più buono». Perciò le ultime ore di mercato (per quello in entrata la chiusura è fissata questa sera alle 22), risultano caldissime per il futuro dell’argentino. Scaricato dal club, dai compagni e dai tifosi. Emarginato dal mondo che lo ha visto a lungo dominatore. Ora Maurito, dopo aver rifiutato Roma, Napoli, Monaco e Atletico, deve scegliere. «C'è una speranza - continua la moglie e agente -Un paio di squadre in Europa e perciò lavorerò fino all'ultimo». Bocciato il Boca Juniors. Il cerchio non potrebbe essere più stretto. E allora massima attenzione perché la notte sarà piuttosto lunga. Le ore parecchio lente e dilatate. C’è un contratto da prolungare, prima di compiere il passo definitivo. Prima di scoprire il finale di una delle storie di mercato più sorprendenti e contorte della storia del calcio italiano. E non solo.