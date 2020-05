Inter, Icardi: meglio lo sconto che un'altra apnea estiva. E Cavani...

Mauro Icardi è arrivato a Parigi per fare il secondo di Cavani, con l'etichetta dei 70 milioni di euro addosso. Le cose non sono in effetti andate così, laddove non solo ha trovato più spazio dell'uruguagio, ma in più Maurito si è pure dovuto barcamenare in mezzo ai Draxler, Di Maria e Sarabia del caso. Ciò nonostante l'argentino ha fatto centro venti volte guadagnandosi il favore dei tifosi del PSG in occasione delle schermaglie a distanza con Tuchel.

Il club francese ha fatto una scelta: a meno che non sorprenda oltre ogni aspettativa in Champions League, per la prossima stagione è casomai più probabile che parta il tecnico tedesco piuttosto che Icardi. Il Paris ha deciso di riscattarlo già ad aprile e dopo aver incassato il sì dello stesso bomber, ha avviato i contatti con l'Inter per chiedere uno sconto. Che l'Inter sta valutando attentamente. Bisognerà ragionarci bene, perché il rischio che il giocatore torni alla base ricreando quel contesto di apnea estiva troppo difficile da sopportare una seconda volta è concreto.

In più c'è l'elemento Cavani: l'attaccante di Salto è a scadenza e con il suo agente sta a sua volta studiando l'ennesima chiamata da Milano. Andare incontro a Leonardo sul fronte Maurito, vorrebbe dire ottenere il suo favore laddove il manager brasiliano cesserebbe di formulare qualunque proposta di rinnovo al Matador che, a quel punto, decisamente più sereno, farebbe la sua scelta definitiva in merito alla sua prossima avventura. Doppio motivo dunque per scendere a compromessi con i campioni di Francia. Passaggio che in Viale della Liberazione dovranno rifare per tutte le altre pedine in prestito con un riscatto su cui, per forza di cose, occorrerà puntare fortissimo.