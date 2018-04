Inter, Icardi: "Momento sfortunato ma la Champions passa da Bergamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro l'Atalanta, il capitano dell'Inter Mauro Icardi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "La Champions sicuramente passa da questa gara e dobbiamo fare bene da qui alla fine, non solo oggi ma bisogna sapere che mancano tante partite, altrimenti non raggiungeremo questo obiettivo. E' un momento un po'sfortunato, nel derby ho sbagliato io, a Torino abbiamo avuto molto sfortuna col gol che abbiamo preso, abbiamo creato e sprecato tanto, c'è rammarico ma siamo consapevoli di aver fatto un cambiamento, si è visto sul campo e se continueremo così raggiungeremo l'obiettivo. Quando raggiunge il momento importante l'Inter si ferma, c'è la voglia di cambiare questa storia? Dobbiamo cambiarla per forza, l'Inter merita di essere a livello delle altre che giocano in Europa, ha questa storia e dobbiamo cambiarla per forza".