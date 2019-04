Inter, Icardi nel mirino di Simeone. L'erede può essere Luka Jovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Icardi è tornato in campo nelle ultime due partite giocate dall'Inter, ma il futuro dell'attaccante argentino è sempre in bilico. Come riporta il Corriere della Sera, sull'argentino è più vivo che mai l'interesse dell'Atletico Madrid di Simeone, che vorrebbe il connazionale in caso di partenza di Griezmann e Diego Costa. Sarebbero già stati avviati i primi contatti con Wanda Nara, agente del giocatore. L'Inter, per rimpiazzare l'ex capitano, non pensa solo a Dzeko: è molto forte, infatti, l'interesse per Luka Jovic, punta dell'Eintracht Francoforte che ha eliminato i nerazzurri dall'Europa League.