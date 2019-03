© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessun riavvicinamento tra l'Inter e Mauro Icardi. Ieri Spalletti ha chiesto all'ex capitano la disponibilità a tornare a disposizione, ma il bomber argentino ha dichiarato di sentire ancora dolore al ginocchio, di non essere pronto.

Una posizione che l'Inter fatica a buttare giù, convinta che la scelta di non scendere in campo dell'ex Samp dipenda esclusivamente dalla decisione del club di affidare la fascia di capitano a Samir Handanovic. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', non è escluso che nei prossimi giorni questa vicenda possa spostarsi su altri binari, quelli legali.