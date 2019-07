Inter, Icardi non avrà la chance di convincere Conte. Sarà addio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Capitolo Mauro Icardi: l'Inter vorrebbe chiuderlo il prima possibile, anche per consegnare a Lukaku la maglia numero 9, che al momento appartiene ancora all'argentino. Tuttosport chiarisce che il club non potrà impedirgli di presentarsi al raduno e quindi in ritiro, ma il progetto di provare a conquistare il nuovo allenatore in allenamento verrà stoppato sul nascere dalla società. Sarà la sua cessione a finanziare l’operazione Lukaku. Anche al costo di far digerire ai tifosi l’idea di vedere l’attaccante che ha segnato 124 gol nell’Inter guidare l'attacco della peggiore rivale, la Juventus.