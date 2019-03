© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi non vuole tornare in campo. Ieri Luciano Spalletti ha sondato il terreno, per capire se da parte dell'argentino ci fosse la disponibilità a rientrare per la trasferta di Francoforte contro l'Eintracht. Ma l'ex capitano ha risposto in maniera negativa, ha dichiarato di avvertire ancora dolore e di non poter rientrare.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il bomber argentino non ha ancora digerito la decisione della società di togliergli la fascia e su questa scelta del club non ha ancora ricevuto alcuna spiegazione ufficiale. Adesso, per tornare sulla questione, Icardi aspetta il ritorno in Italia del presidente Steven Zhang: vuole un colloquio con il presidente, che tornerà a Milano sul finire della prossima settimana, a poche ore dal derby.