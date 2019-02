© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter. In tarda mattinata, il club nerazzurro ha reso noto che la fascia è stata assegnata a Samir Handanovic, una decisione maturata nel corso della discussione che la società sta portando avanti per il rinnovo del contratto dell'ormai ex capitano.

Un comunicato che certifica un allontanamento tra le parti e che la percentuale di un suo addio in estate è, adesso, decisamente più alta. In questo senso, da ricordare che nell'attuale contratto di Icardi in scadenza nel 2021 è presente una clausola rescissoria valida solo per club non italiani che entrerà in vigore dal 1° al 15 luglio 2019 e che permetterà al calciatore di liberarsi con un'offerta da 110 milioni di euro.