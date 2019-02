© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un fulmine a ciel sereno: Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter . Una notizia che il club nerazzurro ha voluto comunicare qualche istante fa tramite i suoi canali social, nonostante la stampa presente questa mattina ad Appiano per assistere alla rifinitura alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna.

E oggi Icardi s'è regolarmente allenato col resto del gruppo: nessun cenno di nervosismo, nessun segnale che potesse ricondurre alla notizia del giorno: Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter. Fascia a Samir Handanovic.