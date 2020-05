Inter, Icardi non è più intransigente in merito alle diverse opzioni future

Un po’ come a dire: qualunque cosa accada, me la farò andar bene. Il pensiero di Mauro Icardi volto al ritorno in Italia non è più assoluto e intransigente. Perché quando il PSG ti chiede di fare la punta, con ai fianchi Neymar e Mbappé, a tempo pieno, è giusto che ci si pensi almeno un attimo. Cavani le ultime cartucce intende preservarle per un’ultima avventura e il Paris il suo erede ce l'ha già in casa. Va ricordato in fondo che Icardi ha appena disputato una stagione, pur sempre parziale, da 20 gol e con un ruolo molto lontano dal protagonista indiscusso. In più, lo ha fatto, senza alcuna preparazione. O almeno, un lavoro che merita d'essere definito tale. All’età di 27 anni e al top della forma forse non è, di questi tempi, un giocatore da 70 milioni di euro, ma sicuramente siamo molto vicini.

Chiaro poi che Wanda Nara sarebbe pronta a tutto pur di riavvicinarlo al Lago di Como, e in questo senso, la Juventus resta candidata caldissima come nuova possibile squadra del bomber argentino. Il Napoli dell’estimatore De Laurentiis, figuriamoci, guai ad accantonarlo quando l’oggetto della questione risulta essere l’attaccante di Rosario. In ogni caso tutte soluzioni gradite al giocatore che resta fortemente ambizioso e perciò, a differenza di qualche mese fa, non intende precludersi nulla. Possibile che il club francese intenda ridiscutere sulla modalità d’acquisto o intavolare una nuova trattativa che coinvolga una terza parte. Non resta altro che aspettare, senza dimenticare che tornare a giocare potrebbe pure ribaltare ogni scenario ipotizzabile.