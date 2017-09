Inter, Icardi non ha alcun dubbio: "Questa maglia la mia seconda pelle"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova dichiarazione d'amore nei confronto dell'Inter per Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha pubblicato infatti una foto su Instagram, scrivendo: "Una maglia, una seconda pelle, uno stile unico. La maglia dell'Inter è da sempre qualcosa di speciale per me e per chi la indossa". L'ennesima dimostrazione di un connubio, quello tra Maurito e i nerazzurri, sempre più forte.