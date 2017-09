Inter, Icardi: "Non possiamo fare i presuntuosi dopo quattro vittorie"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso Premium Sport, Mauro Icardi ha commentato la sfida che vedrà a breve l'Inter contro il Bologna: "Dobbiamo stare con i piedi per terra come ha detto il mister, non possiamo fare i presuntuosi dopo aver vinto quattro partite ma dobbiamo continuare così per raggiungere il nostro obiettivo. Non dobbiamo guardare il calendario, ma arrivare alla sosta nel miglior modo possibile, poi penseremo al derby. Ragioniamo settimana per settimana, quando arriviamo alla sosta e le abbiamo vinte allora si prepareranno le partite più dure. Una partita senza gol per colpa dei capelli biondi? Finora ho fatto 5 gol, non devo segnare per forza sempre io. Se i miei gol bastano bene, ma sono contento che tre giorni fa hanno segnato due compagni e abbiamo vinto la partita. L'importante è che vinca l'Inter", riporta Fcinternews.it.